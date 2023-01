Erste Schätzungen: Ally Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ally Financial veröffentlicht voraussichtlich am 20.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 0,985 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,64 Prozent auf 2,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,99 USD je Aktie, gegenüber 8,61 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 8,36 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 8,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at