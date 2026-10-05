Ally Financial Aktie
WKN DE: A1W2MF / ISIN: US02005N1000
|
05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ally Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ally Financial stellt voraussichtlich am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 1,18 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,31 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 41,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 USD, gegenüber 2,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 9,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,13 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ally Financial Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ally Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Ausblick: Ally Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Ally Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.04.26
|Ausblick: Ally Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Ally Financial Inc
Aktien in diesem Artikel
|Ally Financial Inc
|33,74
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.