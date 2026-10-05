Erste Schätzungen: Ally Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ally Financial stellt voraussichtlich am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 1,18 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,31 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 41,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 USD, gegenüber 2,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 9,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at