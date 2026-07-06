Erste Schätzungen: Ally Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ally Financial wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,22 Milliarden USD aus – eine Minderung von 42,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ally Financial einen Umsatz von 3,84 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,32 USD, gegenüber 2,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 9,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at