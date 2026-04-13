Alm. Brand A-S Aktie

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WKN: 886785 / ISIN: DK0015250344

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alm Brand A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alm Brand A-S wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,183 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 8,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,200 DKK je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 6,73 Prozent auf 2,95 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,17 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,08 DKK je Aktie, gegenüber 0,900 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 12,27 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 13,45 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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