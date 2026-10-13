Alm. Brand A-S Aktie

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WKN: 886785 / ISIN: DK0015250344

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alm Brand A-S legt Quartalsergebnis vor

Alm Brand A-S wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,290 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alm Brand A-S 0,200 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Alm Brand A-S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,05 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,29 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,803 DKK, wohingegen im Vorjahr noch 0,900 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,03 Milliarden DKK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,45 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at

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