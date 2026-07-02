Erste Schätzungen: Alm Brand A-S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alm Brand A-S wird voraussichtlich am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,000 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alm Brand A-S 0,200 DKK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,97 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,25 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,664 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,900 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,05 Milliarden DKK, gegenüber 13,45 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at