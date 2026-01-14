Erste Schätzungen: Alm Brand A-S stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alm Brand A-S veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,275 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alm Brand A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 DKK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,03 Milliarden DKK gegenüber 3,30 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,07 DKK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 11,83 Milliarden DKK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 13,08 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at