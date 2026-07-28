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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alma Media gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alma Media veröffentlicht voraussichtlich am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,205 EUR gegenüber 0,180 EUR im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 83,7 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 86,3 Millionen EUR aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,824 EUR, gegenüber 0,670 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 339,0 Millionen EUR im Vergleich zu 327,1 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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