Erste Schätzungen: Alma Media legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alma Media lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,184 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Alma Media einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 85,4 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,716 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,640 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 327,4 Millionen EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 312,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at