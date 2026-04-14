Erste Schätzungen: Alma Media stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alma Media lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,162 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Alma Media einen Gewinn von 0,140 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Alma Media im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 82,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,04 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,793 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,670 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 338,1 Millionen EUR, gegenüber 327,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at