Erste Schätzungen: Almacenes Exito vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Almacenes Exito wird voraussichtlich am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Almacenes Exito im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 39,38 COP je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -26,760 COP je Aktie gewesen.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5.425,41 Milliarden COP – das würde einem Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5.242,43 Milliarden COP erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 318,68 COP im Vergleich zu 42,21 COP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 22.702,01 Milliarden COP, gegenüber 21.880,51 Milliarden COP ein Jahr zuvor.
