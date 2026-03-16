Almawarid Manpower Company Registered Shs Aktie
WKN DE: A40HXF / ISIN: SA15QH00SKH0
|
16.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Almawarid Manpower Company Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Almawarid Manpower Company Registered wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,88 SAR. Im Vorjahresquartal waren 1,43 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 770,5 Millionen SAR. Dementsprechend gehen die Experten bei Almawarid Manpower Company Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 713,0 Millionen SAR aus.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,78 SAR je Aktie, gegenüber 4,77 SAR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,60 Milliarden SAR. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,03 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Almawarid Manpower Company Registered Shs
Analysen zu Almawarid Manpower Company Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Almawarid Manpower Company Registered Shs
|77,90
|3,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.