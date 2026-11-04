Alpcot b Aktie

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WKN DE: A3DACG / ISIN: SE0016845655

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04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alpcot B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alpcot B wird voraussichtlich am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,022 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alpcot B -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 29,7 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 32,7 Millionen SEK aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,092 SEK, gegenüber 0,030 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 125,5 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 127,3 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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