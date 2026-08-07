Erste Schätzungen: Alpcot B präsentiert Quartalsergebnisse

Alpcot B wird voraussichtlich am 21.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,019 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 31,6 Millionen SEK gegenüber 27,6 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,112 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,030 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 131,4 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 127,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at