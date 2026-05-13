Erste Schätzungen: Alpha Bank AE (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alpha Bank AE (spons ADRs) stellt voraussichtlich am 28.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,026 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alpha Bank AE (spons ADRs) einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 46,43 Prozent auf 673,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,123 USD je Aktie, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 2,86 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at