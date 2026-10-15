Alpha Bank AE Aktie

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WKN DE: A2AAAX / ISIN: US02071M5076

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Alpha Bank AE (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Bank AE (spons ADRs) wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,029 USD. Dies würde einem Zuwachs von 45,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alpha Bank AE (spons ADRs) 0,020 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Alpha Bank AE (spons ADRs) 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 717,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 46,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alpha Bank AE (spons ADRs) 1,35 Milliarden USD umsetzen können.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,120 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,85 Milliarden USD, gegenüber 5,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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