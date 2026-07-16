Alpha Bank AE Aktie
WKN DE: A2AAAX / ISIN: US02071M5076
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alpha Bank AE (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Alpha Bank AE (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Alpha Bank AE (spons ADRs) nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 708,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 47,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,36 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,121 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,83 Milliarden USD, gegenüber 5,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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