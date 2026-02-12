Alpha Bank AE Aktie
WKN DE: A2AAAX / ISIN: US02071M5076
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alpha Bank AE (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Alpha Bank AE (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,027 USD. Dies würde einem Zuwachs von 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alpha Bank AE (spons ADRs) 0,020 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alpha Bank AE (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 663,5 Millionen USD im Vergleich zu 1,38 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,106 USD je Aktie, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 2,57 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alpha Bank AE (spons. ADRs)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Alpha Bank AE (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Alpha Bank AE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Alpha Bank AE (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Alpha Bank AE (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Alpha Bank AE (spons. ADRs)
|0,85
|-1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.