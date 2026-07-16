Erste Schätzungen: ALPHA BANK gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ALPHA BANK wird voraussichtlich am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,108 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ALPHA BANK ein EPS von 0,130 EUR je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 49,05 Prozent auf 611,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,20 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,418 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,380 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,45 Milliarden EUR, gegenüber 4,69 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at