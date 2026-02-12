Erste Schätzungen: ALPHA BANK zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ALPHA BANK wird voraussichtlich am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,093 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ALPHA BANK noch 0,070 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 56,09 Prozent auf 567,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte ALPHA BANK noch 1,29 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,363 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,260 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,20 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,02 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

