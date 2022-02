Erste Schätzungen: Alpha Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Bank lässt sich voraussichtlich am 14.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alpha Bank die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,010 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 433,7 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 52,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 906,5 Millionen EUR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,067 EUR je Aktie, gegenüber 0,070 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,96 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,59 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at