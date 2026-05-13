Erste Schätzungen: ALPHA BANK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ALPHA BANK gibt voraussichtlich am 28.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,088 EUR gegenüber 0,080 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 51,84 Prozent auf 575,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte ALPHA BANK noch 1,19 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,417 EUR, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,44 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,69 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at