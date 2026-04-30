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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alpha Cognition verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Cognition wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,387 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 197,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 16,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alpha Cognition einen Umsatz von 2,9 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,367 USD je Aktie, gegenüber -1,180 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 23,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 10,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

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