Alpha & Omega Semiconductor Aktie
WKN DE: A1CXBR / ISIN: BMG6331P1041
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Alpha Omega Semiconductor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alpha Omega Semiconductor gibt voraussichtlich am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,113 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,87 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 160,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,180 USD, gegenüber -3,300 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 660,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 696,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
