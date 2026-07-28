Erste Schätzungen: Alpha Omega Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alpha Omega Semiconductor wird voraussichtlich am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,240 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,580 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,81 Prozent auf 168,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,734 USD je Aktie, gegenüber -3,300 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 676,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 696,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at