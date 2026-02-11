Erste Schätzungen: Alpha Teknova legt Quartalsergebnis vor

Alpha Teknova wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,092 USD. Dies würde einen Gewinn von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Alpha Teknova -0,110 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,7 Millionen USD gegenüber 9,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,330 USD, gegenüber -0,570 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 40,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 37,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at