Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Alphabet A (ex Google) legt Quartalsergebnis vor
Alphabet A (ex Google) gibt voraussichtlich am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
49 Analysten schätzen, dass Alphabet A (ex Google) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 USD je Aktie erwirtschaftet.
Alphabet A (ex Google) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 48 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 63 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,63 USD, gegenüber 8,04 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 67 Analysten im Durchschnitt 400,19 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 349,81 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
