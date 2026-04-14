Erste Schätzungen: Alphabet A (ex Google) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alphabet A (ex Google) stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 48 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,61 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alphabet A (ex Google) 2,81 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alphabet A (ex Google) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 49 Analysten durchschnittlich bei 106,47 Milliarden USD im Vergleich zu 89,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

60 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,81 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 62 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 469,65 Milliarden USD, gegenüber 402,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at