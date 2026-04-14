Erste Schätzungen: Alphabet C (ex Google) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alphabet C (ex Google) gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 47 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,61 USD je Aktie gegenüber 2,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 48 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 106,47 Milliarden USD – ein Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet C (ex Google) 89,97 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 59 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,81 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 61 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 469,65 Milliarden USD, gegenüber 402,96 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at