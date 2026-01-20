Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

Ausblick 20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Alphabet C (ex Google) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alphabet C (ex Google) öffnet die Bücher – womit Analysten rechnen.

Alphabet C (ex Google) wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 48 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Alphabet C (ex Google) nach den Prognosen von 47 Analysten 111,17 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 96,45 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 62 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,63 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,04 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 66 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 400,20 Milliarden USD, gegenüber 349,81 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 277,05 -0,77% Alphabet C (ex Google)

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
