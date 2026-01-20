Erste Schätzungen: Alphabet C (ex Google) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alphabet C (ex Google) wird voraussichtlich am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 48 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Alphabet C (ex Google) nach den Prognosen von 47 Analysten 111,17 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 96,45 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 62 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,63 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,04 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 66 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 400,20 Milliarden USD, gegenüber 349,81 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at