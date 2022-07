Erste Schätzungen: Alphabet C (ex Google) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alphabet C (ex Google) legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.

Alphabet C (ex Google) wird voraussichtlich am 26.07.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 39 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 25,62 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet C (ex Google) 27,26 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 34 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 70,27 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 13,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alphabet C (ex Google) einen Umsatz von 61,88 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 44 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 110,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 112,20 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 40 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 296,19 Milliarden USD, gegenüber 257,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at