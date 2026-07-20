Erste Schätzungen: Alphatec stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alphatec wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,071 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alphatec einen Verlust von -0,270 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,86 Prozent auf 211,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,318 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,960 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 882,4 Millionen USD, gegenüber 764,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at