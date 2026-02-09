Erste Schätzungen: Alphatec zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alphatec veröffentlicht voraussichtlich am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,038 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 19,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 211,3 Millionen USD gegenüber 176,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,030 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 762,3 Millionen USD, gegenüber 611,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at