Erste Schätzungen: Alpine informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alpine wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,046 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alpine noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,3 Millionen USD gegenüber 13,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,227 USD, gegenüber 0,140 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 58,9 Millionen USD im Vergleich zu 52,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at