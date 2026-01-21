Alpine Income Property Trust Aktie
WKN DE: A2PVYX / ISIN: US02083X1037
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Alpine informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Alpine wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,046 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alpine noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,3 Millionen USD gegenüber 13,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,227 USD, gegenüber 0,140 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 58,9 Millionen USD im Vergleich zu 52,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
