Erste Schätzungen: Alpine mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alpine gibt voraussichtlich am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,138 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Alpine im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 18,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,85 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,519 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 75,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 60,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at