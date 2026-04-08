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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alpine veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alpine veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,062 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Alpine nach den Prognosen von 7 Analysten 17,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,369 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 70,5 Millionen USD, gegenüber 60,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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