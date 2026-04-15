Erste Schätzungen: Alps Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alps Electric wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,27 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 96,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 135,80 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,37 Prozent auf 238,87 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 249,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 116,54 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 184,00 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 1.000,52 Milliarden JPY, gegenüber 990,41 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at