Erste Schätzungen: Alps Electric gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alps Electric lässt sich voraussichtlich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alps Electric die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 20,02 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 53,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 43,27 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 253,17 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 103,08 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 184,00 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 986,29 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 990,41 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at