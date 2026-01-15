Erste Schätzungen: Alps Electric gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alps Electric wird voraussichtlich am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,257 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alps Electric 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alps Electric in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden USD im Vergleich zu 1,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 2,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 6,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

