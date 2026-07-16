Erste Schätzungen: Alps Electric legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alps Electric wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,009 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,190 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Alps Electric nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 1,52 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,79 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,77 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at