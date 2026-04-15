Alps Electric Aktie

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WKN: 868587 / ISIN: US0210902047

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alps Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alps Electric wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,054 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alps Electric 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,51 Milliarden USD aus – eine Minderung von 8,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alps Electric einen Umsatz von 1,64 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,41 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 6,34 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,50 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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