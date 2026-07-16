Alps Electric Aktie
WKN: 856461 / ISIN: JP3126400005
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alps Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alps Electric stellt voraussichtlich am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,705 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alps Electric -13,760 JPY je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alps Electric in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 244,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 238,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 143,70 JPY, gegenüber 134,77 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1.042,85 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.019,46 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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