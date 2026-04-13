Alsea SAB de CV Aktie

Alsea SAB de CV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL36 / ISIN: MXP001391012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alsea SAB de CV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alsea SAB de CV wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,436 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alsea SAB de CV noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 MXN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 20,34 Milliarden MXN gegenüber 20,03 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,90 MXN im Vergleich zu 2,78 MXN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 90,27 Milliarden MXN, gegenüber 84,68 Milliarden MXN im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alsea SAB de CV

mehr Nachrichten

Analysen zu Alsea SAB de CV

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alsea SAB de CV 2,58 -0,77% Alsea SAB de CV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen