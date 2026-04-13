Alsea SAB de CV Aktie
WKN DE: A0JL36 / ISIN: MXP001391012
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alsea SAB de CV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alsea SAB de CV wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,436 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alsea SAB de CV noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 MXN in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 20,34 Milliarden MXN gegenüber 20,03 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,90 MXN im Vergleich zu 2,78 MXN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 90,27 Milliarden MXN, gegenüber 84,68 Milliarden MXN im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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13.04.26
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