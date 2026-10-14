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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AltaGas legt Quartalsergebnis vor

AltaGas präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,081 CAD je Aktie gegenüber -0,080 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 0,04 Prozent auf 2,64 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,64 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,51 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,48 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,05 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 12,55 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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