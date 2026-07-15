Erste Schätzungen: AltaGas präsentiert Quartalsergebnisse

AltaGas stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,218 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AltaGas in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 2,71 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,71 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,44 CAD je Aktie, gegenüber 2,48 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 13,19 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 12,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at