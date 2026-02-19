AltaGas Aktie

AltaGas Aktie

WKN DE: A1C08S / ISIN: CA0213611001

WKN DE: A1C08S / ISIN: CA0213611001

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: AltaGas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AltaGas präsentiert voraussichtlich am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,760 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,680 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,54 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,26 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,95 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 12,98 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 12,45 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AltaGas Ltd

Analysen zu AltaGas Ltd

AltaGas Ltd 28,00 0,72%

AltaGas Ltd 28,00 0,72% AltaGas Ltd

