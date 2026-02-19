AltaGas Aktie
WKN DE: A1C08S / ISIN: CA0213611001
|
19.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AltaGas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AltaGas präsentiert voraussichtlich am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,760 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,680 CAD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,54 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,26 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,95 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 12,98 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 12,45 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AltaGas Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: AltaGas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: AltaGas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu AltaGas Ltd
Aktien in diesem Artikel
|AltaGas Ltd
|28,00
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.