Erste Schätzungen: AltaGas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AltaGas lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,21 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AltaGas 1,31 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll AltaGas im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,13 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,88 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 6,34 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,36 CAD, gegenüber 2,48 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 13,95 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,55 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at