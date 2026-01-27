Altia Aktie

Altia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG1R / ISIN: FI4000292438

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Altia verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Altia stellt voraussichtlich am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,240 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Altia noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 EUR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Altia in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 200,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 205,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,356 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,160 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 664,1 Millionen EUR, gegenüber 692,0 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Altia Oyj Registered Shs

mehr Nachrichten