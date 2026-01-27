Erste Schätzungen: Altia verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Altia stellt voraussichtlich am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,240 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Altia noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 EUR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Altia in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 200,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 205,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,356 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,160 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 664,1 Millionen EUR, gegenüber 692,0 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

