WKN: 172912 / ISIN: CA0209361009

23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Altius Minerals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Altius Minerals wird voraussichtlich am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen, dass Altius Minerals für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,82 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Altius Minerals im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 16,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 109,38 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,403 CAD, gegenüber 2,16 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 55,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 37,3 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

