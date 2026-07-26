Erste Schätzungen: Altius Minerals präsentiert Quartalsergebnisse

Altius Minerals wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,200 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 66,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Altius Minerals in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 212,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 26,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,791 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,45 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 109,4 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 40,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at